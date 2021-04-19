Катманду, , 09:05 — REGNUM В Непале сегодня, 19 апреля, пропавшие накануне, 18 апреля, трое российских альпинистов найдены. Об этом сообщает портал Russian Climb, посвящённый событиям альпинизма.

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«Все три русских альпиниста были найдены! Александр уже эвакуирован», — говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 апреля спасатели приступили к поискам трёх альпинистов из России, пропавших без вести в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин (Luthokin) и Дмитрий Синев перестали выходить на связь 18 апреля, когда покинули одну из стоянок.