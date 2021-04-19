Соледар, ДНР, 19 апреля 2021, 09:06 — REGNUM Украинские вооружённые формирования нанесли миномётный удар по северной окраине Горловки. Об этом сообщили 19 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представительства, обстрел начался 19 апреля рано утром со стороны населённого пункта Дзержинск, подконтрольного ВСУ. Применялись миномёты калибра 120 мм.
Последствия обстрела уточняются, отметили в СЦКК.
Напомним, ранее ВСУ выпустили 20 гранат в направлении села Ленинское на юге ДНР.
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