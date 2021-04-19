Соледар, ДНР, , 09:06 — REGNUM Украинские вооружённые формирования нанесли миномётный удар по северной окраине Горловки. Об этом сообщили 19 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, обстрел начался 19 апреля рано утром со стороны населённого пункта Дзержинск, подконтрольного ВСУ. Применялись миномёты калибра 120 мм.

«В результате обстрела были отключены восемь трансформаторных подстанций в поселке «Ртутный» (северная окраина Горловки)», — сказано в сообщении.

Последствия обстрела уточняются, отметили в СЦКК.

Напомним, ранее ВСУ выпустили 20 гранат в направлении села Ленинское на юге ДНР.

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