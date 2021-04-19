Ставрополь, , 09:04 — REGNUM В Ставропольском крае установлено хищение бюджетных денежных средств при получении субсидий на сельскохозяйственную деятельность. В мошенничестве на 10 млн рублей подозреваются жительница Нефтекумского городского округа и ее сын. В отношении двоих руководителей крестьянско-фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело.

Как установлено, злоумышленники предоставили документы на компенсации затрат на ведение сельхозработ. По документам семья предпринимателей в 2018—2019 годах якобы закупила семена и высадила на территории своего фермерского хозяйства овощные культуры. На самом деле высадка и уборка овощей не осуществлялась. Однако по подложным документам мошенники смогли получить от государства поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на сумму более 10 млн рублей.

Факт хищения денежных средств выявили сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. В настоящее время идет расследование уголовного дела.

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