Братислава, , 09:03 — REGNUM С 19 апреля в Словакии действуют новые правила социальных и экономических ограничений, введенных из-за пандемии SARS-CoV-2. Впервые за четыре месяца ограничения в республике будут ослаблены. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Так, новые правила предусматривают, что магазины и пункты обслуживания (парикмахерские, мастерские, гостиницы и т.д.) могут быть открыты. Помимо данных объектов, работу возобновят также церкви, библиотеки, музеи, бассейны, зоопарки и ботанические сады. Однако рестораны будут оставаться закрытыми.

На посещение указанных объектов наложен ряд ограничений — посетителям необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров с другими людьми, а также иметь отрицательный тест на коронавирус. Обязанность обеспечить выполнение данных мер легло на администраторов объектов, посещение которых стало открытым.

Премьер-министр республики Эдуард Хегер сообщил во время пресс-конференции, что снять ряд ограничений позволило улучшение эпидемической ситуации в стране. Однако он призвал к осторожности: «Хотя многие из нас хотели бы снять маски, этого пока не стоит делать, потому что рано говорить о полной победе над пандемией».