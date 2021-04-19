Хельсинки, , 09:04 — REGNUM Предприятия общественного питания в Финляндии с 19 апреля возобновляют свою работу в результате смягчения мер ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщило финское министерство экономики и занятости.

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«Рестораны могут быть открыты для посетителей по всей Финляндии в понедельник, 19 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что предприятия общепита в стране будут соблюдать временные ограничения по часам работы, по времени приема пищи, по времени пребывания и передвижения гостей на своей территории, а также количеству посадочных мест.

Отметим, на сегодняшний день на территории Финляндии выявлено за все время пандемии свыше 84 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом.