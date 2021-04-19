Ташкент, , 09:02 — REGNUM Узбекистанский «Пахтакор» сыграл вничью с иракским клубом «Эйр Форс» в рамках второго тура лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК), сообщили в пресс-службе ташкентского клуба.

На протяжении матча инициатива была на стороне «Пахтакора». Однако узбекистанские футболисты не смогли забить ни одного гола и матч закончился со счетом 0:0.

«Думаю, мы заслужили победу. В первом тайме мы создали возможности. Второй тайм начали не очень, но после замен снова перехватили инициативу, но забить не смогли», — сказало главный тренер «Пахтакора» Питер Хюистра.

Ташкентский клуб, набрав два очка, занимает второе место в группе. На первом — «Шарджи» из ОАЭ. Ранее, 14 апреля «Пахтакор» сыграл вничью с иранским «Трактором».

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