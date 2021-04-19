Горно-Алтайск, , 09:02 — REGNUM В Республике Алтай эпидемия коронавируса практически сошла на нет. За минувшие два дня специалисты выявляли по одному носителю SARS-CoV-2 в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Так, 18 апреля диагноз подтвердился у жителя Майминского района. Сутками ранее коронавирус выявили у жителя Горно-Алтайска.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 769. Из них к настоящему времени выздоровели 16 465 человек, в том числе 4 за последние сутки.

«Всего проведено 198 523 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 72 пробы», — добавили в штабе.

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