Уфа, , 09:04 — REGNUM Паводки положительно влияют на экологическую ситуацию в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщил заместитель министра природопользования и экологии региона Ильдар Гарифуллин на брифинге в республиканском правительстве.

По словам Гарифуллина, паводок очищает дно рек и влияет на биосферу, поскольку, когда река разливается, там идут нерестовые процессы и другие процессы, необходимые для природы. Паводок является естественным процессом, поэтому плавно вписывается в экологию, уточнил он.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Башкирии Эдуард Идрисов сообщил, что согласно данным на утро 19 апреля, на контроле у спасателей из-за подтоплений находится 15 ситуаций в пяти муниципальных образованиях: оказались подтопленными 464 участка в СНТ, 481 придомовая территория, 28 садовых домиков. В минувшие 24 часа подтопило 102 садовых домов в районе Козареза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 апреля, из-за паводка были подтоплены автодороги в девяти районах Башкирии.