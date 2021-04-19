Ставрополь, , 08:59 — REGNUM В Ставропольском крае арестован председатель комитета по государственным закупкам Александр Абалешев. Промышленный районный суд Ставрополя принял решение о помещении его под домашний арест. Эта мера пресечения избрана для него на два месяца.

Напомним, в отношении главы краевого комитета по госзакупкам было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его обвиняют во вмешательстве в процесс строительства краевой детской больницы. Действия чиновника привели к затягиванию сроков исполнения контракта, он был расторгнут, а денежные средства не были освоены.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в СКР по Ставрополью сообщили о задержании Александра Абалешева.

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