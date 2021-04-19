Новосибирск, , 08:57 — REGNUM В Новосибирской области режим повышенной готовности, введенный ранее из-за коронавируса, по рекомендации Роспотребнадзора продлён до 31 мая. Об этом сообщило региональное правительство.

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«Будут сохранены действующие ограничительные и санитарно-профилактические меры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — уточнили в областной администрации.

По официальным данным, ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области «спокойная, групповой, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано». За прошедшую неделю на территории региона зафиксировано 544 случая заражения коронавируса, неделей ранее — 550.