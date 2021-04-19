Киев, , 08:58 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 6506 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 19 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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За сутки в стране госпитализировали 2387 человек, 214 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения подтверждено в Днепропетровской и Харьковской областях — 761 и 622 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 953 016 случаев заражения, а также 40 тыс. летальных случаев, вызванных COVID-19.

Напомним, сутками ранее в стране подтвердили более 10 тыс. случаев заражения, от последствий, вызванных болезнью, скончались 250 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил о планах по вакцинации от COVID-19 половины взрослого населения страны к концу 2021 года.

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