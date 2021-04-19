Оренбург, , 08:56 — REGNUM Госдума РФ обнародовала информацию о доходах и имуществе депутатов за 2020 год. Самым финансово успешным стал Леонид Симановский («Единая Россия»). Он отчитался о доходе в 1 591 922 874 рубля (в 2019 году — 1,165 млрд рублей). Имеет в собственности землю под многоквартирным домом, три квартиры, гараж и машиноместо, а также автомобиль LEXUS и катер Aquador 32C.

Валерий Гартунг («Справедливая Россия») отчитался о 39 341 462 рублях, заработанных в 2020 году (в 2019 году — 32,4 млн рублей), а также автомобилем Mercedes-Benz.

Сергей Катасонов (ЛДПР) задекларировал доходы за 2020 год в 17 408 693 рублей (в 2019 году — почти 12,5 млн рублей). Имеет в собственности только транспортные средства: ВАЗ 21 099 и мотоцикл Ява 350. В пользовании политика находится земельный участок (более 2,7 тыс. кв. м), а также жилой дом (более 400 кв. м), на срок полномочий депутата — квартира (119 кв. м). Супруга политика заработала за год 4 171 873 рубля.

Роман Романенко («Единая Россия») заработал за год 15 487 237 рублей (в 2019 году — 15,2 млн рублей). Владеет долями в двух квартирах и автомобилем BMW.

Доход Владимира Шаманова («Единая Россия») составил10 290 452, а его супруги — 17,2 млн рублей. В собственности политик имеет он два земельных участка, квартиру, жилой и гостевой дома.

Юрий Мищеряков («Единая Россия») задекларировал доход в 7 919 808 рублей (в 2019 году — 6,1 млн рублей). Имеет в собственности земельный участок (почти 1,5 тыс. кв. м), дом площадью 525 кв. м и гараж, в пользовании — квартира (118 кв. м) и хозблок (120 кв. м).

Доход Владимира Гутенева («Единая Россия») составил 7 095 707 рублей (в 2019 году — 8,6 млн рублей). Собственности не имеет.

Григорий Балыхин («Единая Россия») указал доход в 6 856 756 рублей (в 2019 году — 7,4 млн рублей). В собственности находится земельный участок. Два жилых строения и гараж.

Депутат Госдумы («Единая Россия») Виктор Заварзин отчитался о годовом доходе в 6 911 932 рубля (в 2019 году — 6,6 млн рублей). Владеет земельным участком (1460 кв. м), жилым строением (214 кв. м), долей в квартире и хозстроением. В собственности находятся автомобили TOYOTA Camry и мотоцикл HONDA VT750С2.

Марина Беспалова («Единая Россия») задекларировала 6 056 454 рубля (в 2019 году — 5,8 млн рублей). Владеет земельным участком и квартирой. Владеет долями земельного участка общей площадью почти 10 тыс. кв. м и дома площадью 672 кв.м.

Леонид Калашников (КПРФ) задекларировал 5 465 595 рублей (в 2019 году — 5,5 млн рублей). Владеет шестью земельными участками общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двумя домами.

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