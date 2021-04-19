Калининград, , 08:56 — REGNUM Нацисты в годы Великой Отечественной войны в лагерях на территории Восточной Пруссии (ныне Калининградской области) ежедневно расстреливали, морили голодом и инфекционными болезнями тысячи советских военнопленных и мирных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Управления ФСБ России по Калининградской области.

Согласно обнародованным документам, на территории Восточной Пруссии находились почти 50 лагерей. Чудовищные зверства, в частности, нацисты совершали в восточно-прусском филиале концлагеря Штутгоф.

Сообщается, что нацистские врачи использовали заключенных в качестве подопытных в своих экспериментах, варили мыло из человеческого жира.

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Из показаний арестованных установлено, что в этом лагере путем применения газовых камер, прививки сыпного тифа и других инфекций, а также от голода ежедневно уничтожалось до тысячи человек советских граждан и граждан других стран. Кроме того, военнопленных и мирных граждан зажиточные нацисты использовали в качестве рабов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что преступления фашистской Германии не имеют срока давности. Российский лидер сказал, что оценка преступлениям нацистов дана Нюрнбергским трибуналом. Выработаны признаки преступления против человечности, которые определили понятие «геноцид», добавил Путин.

Глава государства напомнил, что эти признаки легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, которая была принята в 1948 году. «Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны», — сказал глава государства.

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