Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM На Сахалине в Тымовском районе после произошедших 18 апреля землетрясений специалисты обследуют здания и сооружения, в некоторых из них выявлены трещины.

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18 апреля в 19:16 по местному времени землетрясение ощутили жители сёл Ясное, Красная Тымь, Кировское, Зональное и Молодёжное, а также города Александровск-Сахалинский. По данным регионального управления МЧС, ощущаемость землетрясения составила 2−4 балла. Второе сейсмособытие произошло спустя несколько часов — в 23:00 землетрясение почувствовали жители Тымовска и Тымовского района.

Специалисты обследовали здание школы и выявили, что в некоторых местах на стенах лопнула штукатурка. Сообщается, что конструкции здания остались невредимыми. Учебный процесс в школе продолжается.

«Угрозы безопасности учеников и педагогов нет. Если возникнет острая необходимость, педагогический состав готов перевести детей на удалёнку», — сообщается в официальном телеграм-канале сахалинского ЦУР.

По сообщению правительства островного региона, по распоряжению губернатора Валерия Лимаренко ведётся обследование не только соцобъектов, но и жилых домов. Комиссией выявлены трещины в некоторых зданиях, но как заверяют специалисты они не представляют угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка добычи нефти произошла после землетрясения в иранской провинции Бушир на юге страны. Об этом 19 апреля сообщает агентство Mehr.