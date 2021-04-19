Барун-Хемчикский район, Тува, , 08:54 — REGNUM В Туве следователи разбираются в обстоятельствах применения табельного оружия сотрудником ГИБДД днём 16 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл в Барун-Хемчикском районе.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 не подчинился требованию об остановке. В ходе преследования машины инспектор произвёл четыре выстрела для её остановки. В результате получила огнестрельное ранение 16-летняя жительница города Ак-Довурак.

«Девушка была госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь, ее здоровью ничто не угрожает», — отметили в управление.

В рамках проверки следователи намерены установить все фактические обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по её итогам.

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