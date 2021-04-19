Ижевск, , 08:53 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 апреля прививку от коронавируса сделали 68 584 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 41 764 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 2492 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 344 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 апреля в Удмуртии провели 1 013 868 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3408 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2674 исследования.

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