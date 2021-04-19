Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Свердловской области на перегоне Решёты — Седельниково столкнулись одиночный локомотив и автомобиль. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл около 8:45 по местному времени (06:45 мск) 19 апреля на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительной информации пострадали три человека.

Прокуратура ведёт проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации ж/д-транспорта. На место выехал свердловский транспортный прокурор, который занимается координацией деятельности контролирующих и правоохранительных органов.