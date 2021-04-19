Красноярск, , 08:52 — REGNUM Доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге проводится в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что ночью 19 апреля на 3981 км перегона Козулька — Косачи электровоз смертельно травмировал мужчину 1966 года рождения.

По данным ведомства, нетрезвый мужчина шёл вдоль железнодорожных путей. Локомотивная бригада подавала звуковые сигналы, но мужчина на них не реагировал. Принятые машинистом меры экстренного торможения не позволили избежать наезда.

Поезд приближался. Мужчина, не удержавшись на ногах, качнулся и оказался в габарите железнодорожного пути. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области в апреле 2021 года грузовой поезд сбил женщину.

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