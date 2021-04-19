Москва, , 08:53 — REGNUM На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 первым компонентом российского препарата «Спутник V» прошли свыше 620 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом 19 апреля сообщает газета «Красная звезда».

«Добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли более 620 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что военнослужащие, члены их семей, а также военные пенсионеры, сотрудники воинских частей и военных учебных заведений могут пройти вакцинацию от нового заболевания бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден призвал американцев привиться от COVID-19 как можно скорее.