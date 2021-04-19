Ростов-на-Дону, , 08:51 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанут четверо мужчин, как полагают следователи, — членов банды рабовладельцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Жителям Ростовской области предъявлено обвинение в похищении людей и использовании рабского труда. Из материалов уголовного дела, которые будут переданы в суд, следует, что с июня 2018 года по август 2019 года члены банды искали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства и средств к существованию. Бомжам преступники обещали найти работу или просто похищали их. 20 человек находились в одном из домов в Батайске, где не было никаких условий для жизни. Ежедневно людей заставляли бесплатно работать на полях. При этом деньги за проделанный труд преступники присваивали себе.

ИА REGNUM напоминает, что задержали предполагаемых рабовладельцев летом 2019 года. Сообщалось об освобождении 14 человек, находившихся долгое время в заточении.

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