Сеул, , 08:52 — REGNUM В Южной Корее выявили первые случаи заражения «индийским» штаммом коронавируса. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По их словам, с января 2021 года в Южную Корею из Индии прибыли порядка 94 инфицированных. У девяти из которых был выявлен «индийский» штамм коронавируса B1617.

Известно, что два случая заражения данным штаммом было выявлено в марте, остальные семь — в апреле.

С октября 2020 года в Южной Корее выявили 499 случаев заражения новыми штаммами коронавируса.