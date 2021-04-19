Барнаул, , 08:50 — REGNUM Ранняя весна пробудила клешей в Алтайском крае. Как сообщает территориальное правление Роспотребнадзора, что произошло ещё 5 апреля. С этого времени в поликлиники края с жалобами на присасывание этих опасных насекомых обратилось более 28 человек из 18 районов Алтайского края, из них 14 детей до 14 лет.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано четыре человека, в том числе, три ребенка. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, но возбудители клещевых инфекций не выявлены. Пик активности клещей на Алтае прогнозируется в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в алтайском минздраве заявляли о том, что в связи с эпидемией коронавируса не стоит делать прививки иммуноглобулина, так как они могут ослабить иммунитет.

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