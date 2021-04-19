Ижевск, , 08:50 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

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Умерла женщина в возрасте 85 лет. Течение заболевания у погибшей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 406 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 14 апреля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 785 человек, из которых один житель республики умер в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 апреля выявили 64 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 63 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 129 случаев. Число активных носителей коронавируса в настоящее время составляет 3006 человек.