Токио, , 08:51 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda представил болид для драг-рейсинга на базе серийного субкомпактного электромобиля Honda e под названием e-DRAG. Об этом сообщается на сайте UsedCars.

Модель значительно потеряла в весе благодаря замене штатного капота, крыльев, дверцы багажника и бамперов на аналоги из углепластика. Кроме того, заводские стёкла были заменены элементами из поликарбоната. Автопроизводитель оснастил модель более жесткой подвеской, кованными колёсными дисками, шинами компании M&H Race Master.

Стоит отметить, что серийный выпуск Honda e стартовал ещё в 2019 году. Авто имеет 148-сильный мотор, передающий крутящий момент на заднюю ось. Какой двигатель получит преемник этого автомобиля, не сообщается.

Ранее компания Honda запатентовала в Соединённых Штатах новый товарный знак Trailsport. Ожидается, что под этим названием будут выпускаться спортивные автомобили для автолюбителей, ведущих активный образ жизни. Под новым суббрендом, вероятно, будут изготавливаться новые Ridgeline, CR-V, а также внедорожники Passport и Pilot.

Читайте также: Представлено фото нового седана Honda Civic