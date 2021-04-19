Ижевск, , 08:48 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 19 апреля выявили 64 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 63 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 129 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Среди новых носителей коронавируса — 11 детей в возрасте до 14 лет и шесть человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 76 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 717 человек. 406 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие, как и накануне было зарегистрировано по одному летальному случаю среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3006 человек. Из этого числа 2582 жителя республики находятся в удовлетворительно состоянии, 360 человек — в состоянии средней степени тяжести, 64 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 16 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 66 092 человека. Второй компонент препарата получили 41 420 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: Больше 66 тыс. человек в Удмуртии сделали прививку от коронавируса

.