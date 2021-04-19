Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве в Печатниках на месте бывшей промзоны №57 «Курьяново» появится общественно-производственный кластер, сообщается на портале мэра столицы.

В кластере на территории 8 га разместятся технологические, промышленные, агропромышленные парки и бизнес-инкубаторы.

Реорганизация промышленной зоны позволит создать новые рабочие места. В настоящее время на этой территории находятся старые помещения, гаражи и предприятия, непригодные для использования.

Как сообщало ИА REGNUM, в промзонах Москвы до конца 2021 года построят около 4,1 млн кв. метров недвижимости.

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