Тбилиси, , 08:55 — REGNUM В Грузии должны пройти досрочные парламентские выборы в 2022 году, если правящая партия «Грузинская мечта» в ходе местных выборов в октябре 2021 года наберет менее 43%. Об этом говорится в соглашении по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии, опубликованном 18 апреля на сайте посольства Евросоюза в Тбилиси.

Текст соглашения был разработан председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и предложен лидерам политических партий Грузии. В документе также предложено всем политическим лидерам согласиться с итогами парламентских выборов, прошедших в 2020 году.

«Стороны знают о различных оценках выборов 2020 года и соглашаются принять парламентские мандаты, а также участвовать в предстоящих местных выборах на основе согласованной избирательной реформы для обеспечения политической стабильности Грузии и выполнения этого соглашения», — говорится в тексте соглашения.

В документе также указано, что Тбилиси должен запросить международную наблюдательную миссию для контроля за ходом выборов.

Ранее посол ЕС в Грузии Карл Харцель сообщил журналистам, что лидеры нескольких партий запросили время для рассмотрения этого предложения.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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