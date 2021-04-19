Нальчик, , 08:47 — REGNUM В Кабардино-Балкарии приняли участие в вакцинации против COVID-19 сотрудники минздрава региона во главе с министром здравоохранения Рустамом Калибатовым. Он и еще ряд чиновников ведомства получили первую часть вакцины, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сам Калибатов переболел COVID-19 осенью 2020 года. Спустя полгода он решил защитить себя от опасной инфекции с помощью прививки. Вместе с ним получили первую дозу вакцины его заместители, начальники отделов и другие сотрудники минздрава.

Комментируя свое участие в вакцинации, министр заявил, что его коллеги-чиновники имеют высокие риски заражения коронавирусом, так как часто бывают в медицинских учреждениях и принимают посетителей.

«Не можем себе позволить болеть, поэтому вакцинируемся», — подчеркнул Калибатов.

Всего в прививочной кампании в Кабардино-Балкарии приняли участие уже около 22 тыс. человек, из них 13 тыс. жителей привиты уже обоими компонентами вакцины.

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