Джакарта, , 08:46 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии обновило данные о количестве жертв наводнений в провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает CNN Indonesia.

В результате наводнений в Восточной Нуса-Тенгаре погиб 181 человек и ещё 48 человек числятся пропавшими без вести.

Согласно полученным данным, на Флоресе погибли 72 человека, ещё два числятся пропавшими без вести, 76 человек получили ранения.

В округе Алор погибли 28 человек, 13 человек пропали без вести и 25 человек получили ранения.

В округе Купанг сообщили, что 12 человек погибли, 3 пропали без вести и 26 человек получили ранения.

В округе Лембата 46 человек погибли, 22 человека пропали без вести и 53 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, министерству социальных дел Индонезии предоставили помощь на сумму 500 млн индонезийских рупий ($34 тыс.). Средства пойдут на жертвам стихийного бедствия.

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