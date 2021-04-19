Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM Офисный центр, построенный над недостроенной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге, снесут осенью 2021 года. Об этом сообщается в решении Арбитражного суда Свердловской области.

Согласно данным из картотеки суда, здание будет демонтировано до 25 октября 2021 года.

Ранее ожидалось, что постройку снесут весной 2021 года. Однако собственник здания (ООО «Промавтосервис») попросила об отсрочке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия города добилась признания договора купли-продажи земли над станцией метро незаконным.

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