Улан-Удэ, , 08:44 — REGNUM Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова приняла участие в спасении пассажирки рейса «Москва — Улан-Удэ», которой резко стало плохо на высоте 10 тыс. метров над землёй. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства, самолёту пришлось совершить экстренную посадку в Новосибирске.

Как отмечается, у жительницы села Саган-Нур Мухоршибирского района республики резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление.

Медпомощь женщине оказали летевшие этим же рейсом глава регионального минздрава, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Бурятии Зоя Занабадарова, а также медицинский чиновник из Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев.

«Оказали экстренную медицинскую помощь. Женщине были поставлены необходимые инъекции», — отметила Евгения Лудупова.