Москва, , 08:55 — REGNUM Механизм формирования пенсии известен и понятен менее чем 10% российских граждан. Об этом пишет 19 апреля газета «Известия».

По данным опроса НПФ Сбербанка и портала «Рамблер», большинство граждан — 89% — заявили, что интересуются тем, как формируется их будущая пенсия. При этом только 8% знают о накопительной и страховой её частях и так называемых пенсионных «баллах», то есть индивидуальном пенсионном коэффициенте, и прочих деталях.

51% участников опроса признался в том, что попытка разобраться с формированием пенсии не увенчалась успехом. «Всё оказалось слишком сложно», отметили респонденты.

30% опрошенных слышали о пенсионных баллах и двух частях пенсии, но не поняли, как это работает, а 11% заявили, что не интересуются этим вопросом вовсе.

Опрос показал также, что 25% граждан не задумываются о размере будущей пенсии. Из них 12% заявили, что рассчитывают лишь на себя, а 13% считают, что думать о пенсии им ещё рано. Примерно представляют размер выплат 37% опрошенных.

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