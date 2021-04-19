Ньон, Швейцария, , 08:43 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применит санкции в отношении клубов и игроков, которые будут участвовать в Суперлиге. Об этом 19 апреля сообщает журналист Николо Скира со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Любой клуб и игрок, участвующие в Суперлиге, будут отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА, европейского или международного уровня», — говорится в сообщении.

Ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. В ФИФА заявили, что не одобряют создание «отколовшейся лиги».

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