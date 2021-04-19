Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2719 случаев заражения коронавирусом, сообщили 19 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольший рост отмечается в Алма-Ате — 665, Нур-Султане — 436, Алма-Атинской области — 251 и Карагандинской области — 220. Общее число выявленных носителей коронавируса достигло 289 720.

По состоянию на 19 апреля число выздоровевших пациентов с COVID-19 достигло 248 096, скончались 3406 человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано также 51 879 случаев пневмонии с признаками коронавируса.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. 11 апреля достигнуто рекордное число новых случаев коронавируса с начала пандемии — 2842.