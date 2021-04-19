Москва, , 08:43 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 90 лесных пожаров на общей площади 3168 га. Об этом 19 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 90 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3168 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Калининградской, Новгородской, Псковской, Владимирской, Ивановской, Московской, Рязанской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Амурской, Оренбургской и Липецкой областей, в Республиках Башкирия, Алтай, Тува, Бурятия, в Приморском и Забайкальском краях, а также в Удмуртской Республике.

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 20 лесных пожаров на общей площади 510 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечен 1301 человек, 362 единицы техники и четыре воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 22 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что девять дачных домов и хозяйственных построек сгорели в Самарской области.