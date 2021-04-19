Барнаул, , 08:39 — REGNUM В Алтайском крае на фоне стабилизации паводковой обстановки, завершения первой волны половодья, отмечен рост количества пожаров, в том числе — в природной среде. Об этом 19 апреля сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Только накануне, за сутки на территории края потушено 69 пожаров, из них более 50 — возгорания травы и мусора. Также, по данным спасателей, пресечено более 1000 правонарушений при использовании открытого огня. К административной ответственности граждане привлечены в 64 случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 апреля на территории Алтайского края талые воды подтопили в семь населенных пунктов пяти муниципальных образований (Краснощековский, Рубцовский, Быстроистокский районы, г. Алейск, г. Рубцовск).

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