Магас, , 08:36 — REGNUM В Ингушетии 2694 человека подали заявление на участие в ЕГЭ-2021. Большинство из них — 2011 человек — выпускники текущего года, еще более 510 участников единого госэкзамена — выпускники прошлых лет. Кроме того, записан на итоговую аттестацию 81 человек из числа студентов колледжей, сообщила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

В регионе к проведению ЕГЭ подготовлены восемь пунктов сдачи экзамена, еще на трех пунктах планируется сдавать государственный выпускной экзамен. О своем намерении сдавать ГВЭ заявили 5966 выпускников 9 и 11 классов.

По словам министра образования Ингушетии, в 2021 году регион планирует перейти на новый способ доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов. Он будет поступать по интернету прямо в пункты сдачи ЕГЭ и распечатываться непосредственно в аудиториях. Для этого планируется закупить 200 многофункциональных устройств.

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