Благовещенск, , 08:36 — REGNUM В Приамурье по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за неделю число смертельных исходов среди носителей коронавируса увеличилось на восемь. За последние сутки от COVID-19 скончались ещё два человека, за весь период пандемии — 270, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Амурской области за последние 24 часа выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). Из всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 шесть человек болеют ОРВИ. У четырех пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию. Ещё один житель Приамурья переносит заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в области зарегистрировали 22 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, провели более 895 тыс. исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 19 апреля, скончались 593 человека. За сутки зарегистрированы летальные исходы еще четырех пациентов.