Цюрих, Швейцария, , 08:36 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) не одобряет создание нового турнира — Суперлиги. Об этом 19 апреля сообщает Mirror со ссылкой на заявление ФИФА.

«ФИФА может выразить только своё неодобрение закрытой европейской отколовшейся лиге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФИФА выступает за единство в мировом футболе и считает, что футбольные соревнования всегда должны отражать «принципы честности и справедливого финансового перераспределения».

Ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги.

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