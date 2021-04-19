Цюрих, Швейцария, 19 апреля 2021, 08:36 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) не одобряет создание нового турнира — Суперлиги. Об этом 19 апреля сообщает Mirror со ссылкой на заявление ФИФА.
«ФИФА может выразить только своё неодобрение закрытой европейской отколовшейся лиге», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ФИФА выступает за единство в мировом футболе и считает, что футбольные соревнования всегда должны отражать «принципы честности и справедливого финансового перераспределения».
Ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги.
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