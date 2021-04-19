Богота, , 08:37 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 16,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 16 871 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 652 947.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 397 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 68 328.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 471 498 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 16 654 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.