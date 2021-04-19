Лондон, , 08:34 — REGNUM В Великобритании готовят законопроект «о защите нации от враждебных государств», согласно которому работающие в Королевстве лица от имени иностранных правительств будут обязаны регистрировать своё присутствие в этой стране. Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует воспользоваться речью королевы Елизаветы II 11 мая, чтобы представить соответствующие поправки.

Законопроект требует ото всех лиц, которые работают от имени иностранных правительств, регистрировать свое присутствие в королевстве. За невыполнение требования будет грозить уголовная ответственность.

Как пишет The Times, премьер-министр Джонсон полон решимости продолжать данные меры на фоне растущей обеспокоенности деятельностью России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Линди Кэмерон на онлайн-мероприятии Университета Квинс в Белфасте заявила, что наибольшую угрозу для Великобритании в сфере кибербезопасности представляет Россия.

Отметим, Форин-офис 15 апреля вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина из-за кибератак и вмешательства в дела США, приписываемых России, а также из-за «наращивания вооружённых сил» России у границы с Украиной.

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