Москва, , 08:34 — REGNUM Профессию учителя считают наиболее грамотной из всех профессий большинство жителей России (70%), профессию юриста — 52%, приводит данные ИХ «Ромир».

Наименее грамотными, по мнению респондентов, являются журналисты (44%) врачи (42%), инженеры (32%) и экономисты (29%).

В конце рейтинга грамотности оказались представители IT-сферы (23%), банковские работник (20%) и госслужащие (17%).

Опрос проведен в марте 2021 года среди 1500 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень грамотности населения России значительно снизился, утверждают 71% граждан.

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