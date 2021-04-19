Москва, , 08:34 — REGNUM Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве обязаны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Такое решение стало ответом на высылку Чехией 18 дипломатов РФ, говорится в сообщении МИД России.

В российский МИД вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Ему заявили решительный протест в связи с недружественным актом чешских властей в отношении сотрудников российской дипмиссии в Праге и сообщили, что 20 чешских дипломатов объявлены персонами нон грата. Послу вручили соответствующую ноту.

Ранее чешские власти приняли решение о высылке 18 российских дипломатов из-за якобы причастности спецслужб РФ к взрыву на военных складах в населённом пункте Врбетица. Взрыв случился в 2014 году.

«Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — подчеркнули в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Чехии при НАТО Якуб Ландовский ранее заявил, что взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице будут обсуждаться на предстоящем заседании Североатлантического альянса.

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