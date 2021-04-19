Нейпьидо, , 08:33 — REGNUM Теневое правительство Мьянмы, названное правительством национального единства, призвало лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пригласить их на саммит в Джакарту 24 апреля, сообщает CNN Indonesia.

«Если АСЕАН хочет помочь разрешить ситуацию в Мьянме, они ничего не добьются без консультаций и переговоров с правительством национального единства, которое пользуется поддержкой народа и имеет полную легитимность», — заявил заместитель министра иностранных дел теневого правительства Мьянмы.

Противники военной хунты Мьянмы объявили о новом правительстве в 16 апреля 2021 года. Это теневое правительство было инициировано законодателями, свергнутыми в результате военного переворота 1 февраля, в том числе лидерами протеста и представителями этнических меньшинств. Новое правительство было сформировано, чтобы положить конец военному правлению и восстановить демократию в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлаин примет участие в саммите АСЕАН, который состоится в столице Индонезии 24 апреля 2021 года.

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