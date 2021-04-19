Нальчик, , 08:32 — REGNUM Председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков заработал в 2020 году в два раза меньше, чем за предыдущий отчетный период. Общая сумма дохода составила 1,380 млн рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики. Годом ранее доход Мусукова составил 2,444 млн рублей.

Супруга премьер-министра дохода в 2020 году не имела. В собственности четы Мусуковых имеется квартира площадью 147 кв. м. Автотранспортных средств у главы правительства и его жены нет.

Декларацию о доходах обнародовала и председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова. Согласно документу, в 2020 году ее доход составил 1,811 млн рублей. В предыдущем отчетном периоде она получила 1,945 млн рублей. Доходы супруга спикера составили 2,076 млн рублей. У четы Егоровых два дома площадью 171,9 и 119,6 кв. м, а также два земельных участка общей площадью 1260 кв. м.

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