Берлин, , 08:33 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen представила трехрядный электрокроссовер ID.6 для китайского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen ID.6 Crozz и ID.6 X Volkswagen

ID.6 будет доступен для китайских автолюбителей в версиях ID.6 Crozz и ID.6 X. Производство автомобилей будет осуществляться совместно с китайскими компаниями FAW и SAIC.

Версии ID.6 Crozz и ID.6 X будут отличаться внешне. Что же касается технической части, то она у них будет одинаковой. В качестве платформы у автомобилей будет «тележка» MEB от Volkswagen Group.

Чтобы установить третий ряд кресел, специалисты компании увеличили колесную базу MEB до 2965 мм. Таким образом, ID.6 стал длиннее соплатформенных моделей на 300 мм.

Ранее компания Volkswagen представила тизер нового фургона Multivan (Transporter) 7-ого поколения. Модель будет собираться на платформе MQB и получит гибридную силовую установку (PHEV) максимальной мощностью 242 л. с.

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