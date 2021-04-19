Барнаул, , 08:28 — REGNUM Пояснения Роструда по поводу предстоящих майских выходных и праздничных дней корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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»Речь идет о делегировании работодателям права произвольно предоставлять работникам дополнительные выходные с сохранением заработной платы. Есть ли в этом смысл? В настоящее время подобную меру вряд ли можно назвать актуальной, и, скорее всего, она вовсе окажется невостребованной. Количество выходных дней в мае и без того очень большое, что с лихвой позволяет экономически активному населению отдохнуть от трудовых будней.

Единственной закономерной причиной продления майских каникул может быть ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно утвержденному правительством календарю, первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Ранее Роструд известил, что если работодатели проявят инициативу, то граждане России могут получить дополнительные выходные в мае.

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