Кызыл, , 08:28 — REGNUM Спасатели объявили на территории Тувы штормовое предупреждение в связи с опасными явлениями природы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, днём 19 апреля и ночью 20-го числа в регионе западный ветер усилится до 15−20, а местами до 25−27 метров в секунду.

При этом возможна пылевая буря. Местами также пройдёт гроза.

В связи с этим жителей призывают проявлять бдительность, особенно при переходе проезжей части дорог. При усилении ветра рекомендуется реже выходить на улицу, не оставлять без присмотра детей.

«В хмурую, ненастную погоду необходимо быть заметным на дороге. Поэтому на одежде необходимо иметь светоотражающие элементы», — отметили в управлении.

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