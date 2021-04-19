Москва, , 08:28 — REGNUM Мокрый снег с дождем ожидаются в столице России 20 и 21 апреля, при этом за данное время может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Об этом 19 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона», — приводит его слова ТАСС.

При этом синоптик уточнил, что, согласно разным прогнозам, в Москве может выпасть от 7−8 до 15−18 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы.

«Эти расчеты еще будут уточнены в понедельник днем», — добавил Вильфанд и указал, что выпадение снега в столичном регионе в апреле является обычным явлением.

«Не стоит удивляться, очень редкое явление, когда во второй половине апреля не бывает снега. Каждый год с 1 марта москвичи спрашивают: «Теперь больше не будет же снега?». Будет и снег, и заморозки. К этому нужно относиться спокойно», — сказал синоптик. Вместе с тем, он уточнил, что в настоящее время заморозков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на сегодняшний день в ряде российских регионов объявлен четвертый из пяти классов опасности возникновения природных пожаров.