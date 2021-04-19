Москва, , 08:26 — REGNUM Власти регионов России всех уровней могут обязать согласовать проекты организации дорожного движения с Министерством внутренних дел. Соответствующие поправки Минтранса РФ к закону «Об организации дорожного движения» одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, с подразделениями МВД — ГИБДД необходимо будет согласовывать схемы расстановки знаков, светофоров, разметки и камер на дорогах. Предположительно, исключения составят знаки об аварийно-восстановительных работах после ЧП и аварии, если движение ограничивается на срок не более двух дней. Также не придётся согласовать и знаки, сигнализирующие о проведении на дорогах массовых мероприятий, которые продолжаются не более суток.

Как пояснил первый замминистра МВД Александр Горовой, согласование проектов с ГИБДД нужно вернуть потому, что большинство нарушений в области безопасности движения допускается на этапе разработки проектов организации дорожного движения, в результате возникают «риски причинения вреда жизни и здоровью граждан».

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Отмечается, что данная процедура из полномочий МВД была исключена в 2013 году и передана местным властям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2021 года на дорогах России появился новый знак, обозначающий фиксирующие нарушения правил дорожного движения (ПДД) камеры. Знак 6.22 «Фотовидеофиксация», который будут устанавливать на трассах вне населенных пунктов на расстоянии 150−300 м до начала зоны контроля, а также на въездах в населенные пункты, заменил действующие в настоящее время таблички о фиксации нарушений ПДД (прямоугольный знак с камерой).